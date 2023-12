LIIGA LÄHEDASED ⟩ USA näitlejanna aastaid kestnud suhtest isaga: mind kritiseeritakse, kuna mu südames on andestust

64-aastane USA näitlejanna Mackenzie Phillips sai tuntuks 70ndatel, kui ta mängis filmis «Ameerika grafiti» ja telesarjas «One Day at ta Time». Mõne muusikafänni jaoks võib Phillips tuttav olla tänu oma isale, John Phillipsile, kes laulis 60ndal alguse saanud bändis The Mamas & The Papas.