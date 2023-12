KREDIIDIANDJA SÜÜ? ⟩ Mahapõlenud maja renoveerimiseks võetud laen viis perekonna praktiliselt kuuse alla

Indrek otsustas põlenud maja asemele ehitada aga paarismaja, ühele poole plaanis Indrek kolida oma perega, milles kasvas toona viis last ning teise maja osasse plaanis sisse kolida mehe isa. Mõte oli hea, kuid kindlustusest saadud raha juhtunu korvamiseks polnud piisav ning olematu sissetulekuga pere tundis, et nad peavad kiiremas korras kusagilt laenu juurde saama. «Materjalid muutusid vahepeal nii palju kallimaks, et ei jätkunud sellest (kindlustusest saadud rahadest – toim.),» põhjendas mees, miks raha ei jätkunud.