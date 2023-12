Andrei Zevakin ja Robin Valting avaldavad, miks nad jagasid koos kõmulise suunamudijaga tehtud fotot

Andrei Zevakin selgitab nüüd oma Instagrami loos, et nad tegid foto lihtsalt seepärast, et jäädvustada kohtumine üle maailma tuntud mehega. «Tegime pildi üllatusest, kui ebatõenäoline on joosta kahe miljoni elanikuga linnas kokku maailma enim googeldatud mehega,» ütleb ta. Zevakin selgitab, et nad ei mõelnud pildi võimalikule mõjule. «Päris kindlasti me ei poolda mõtet ühe sugupoole üleolekust ega taha ühelgi moel õigustada tegusid, mida talle süüks pannakse,» kinnitab Zevakin lisades, et nad austavad ja hoiavad naisi väga.