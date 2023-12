Facebooki saripetturi otsa sattunud eestlanna: mulle ei tulnud see pähegi, et keegi võiks mind petta

«Mulle ei tulnud see isegi pähe, et keegi võiks mind petta,» tunnistab Facebooki müügikeskkonnas vastu näppe saanud eestlanna «Kuuuurija» saates. Kuigi naise rahaline kaotus oli väike, on tema jaoks asi põhimõttes: «32 eurot on ka suur summa, eriti kui ma pean selle mingile pätile kinkima.» Pätiks on aga aastaid pettustega tegelenud Anneli Martinson, kes on oma tegude eest korduvalt ka kohtupingis istunud.