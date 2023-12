Yle kirjutab sellest, et soomlaste seas on hulgaliselt neid inimesi, kes on ostnud aastate eest ühe kohaliku telefonifirma aktsiad. Vanad aktsiad muutuvad aga suure tõenäosusega 2024. kevadel väärtusetuks, ent veel praegu on võimalik nendega raha teenida.