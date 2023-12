Päästeametniku sõnul leiti vulkaanilt kolm inimest elusalt ja vähemalt 12 mägironijat on endiselt kadunud. Teine ametnik hindas kadunute arvuks 22 inimest, teatab The Guardian .

Kohaliku päästeameti pressiesindaja Jodi Haryawan ütles, et päästetegevust mõjutavad senikestvad pursked, kuid otsingud jätkuvad vaatamata ohtudele. «Kui on turvalisem, jätkatakse otsinguid. Nii et otsinguid ei peatatud,» kinnitas Haryawan.