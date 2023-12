OLED NENDE SEAS? ⟩ Nende kolme sodiaagimärgi armuõnn läheb nüüd õitsele

Esmaspäeval, 4. detsembril liigub Veenus oma kodumärgist Kaaludest kirglikusse veemärki Skorpionisse. Skorpion on olemuselt intensiivne ning lisaks Pluutole on selle kaasvalitsejaks Marss. Harmooniat armastavale Veenusele võib aeg Skorpionis esitada väljakutse, kuid tuua ka suure arengu – see periood kestab 29. detsembrini, muutes meie häälestatust ja hoiakuid lähisuhetes. Nüüd on aeg läbida suhetes teatav surma- ja taassünnimoment, et tõusta fööniksina tuhast.