NÄDALAPROGNOOS ⟩ See nädal on tõeline kingitus: tekivad võimalused suhete parandamiseks, tervenemiseks ja soovide ligitõmbamiseks

Teisipäeval kogeme Veenuse trigooni Saturniga, mis läheb täpseks küll alles veidi pärast keskööd juba kolmapäeval. See taevaseis tasakaalustab ja stabiliseerib kõiki suhteid ning aitab korraldada ja mõtestada neid pikemas perspektiivis. Selles mõjus on võimalik häid suhteid tsementeerida ning tugevamaks teha. Väga soodne on see ka tööalaste suhete arendamiseks. Siin on olemas vastastikune soov pühenduda ja vastutust võtta.

Kolmapäeval lõpetab Neptuun oma retrograadse faasi ja pöördub otseseks, mis tähendab, et meile on jäänud vaid kaks retrograadset planeeti: Jupiter ja Uraan. Suurem osa planeete teenivad juba meie edasiliikumist ning välise elu loomist. Neptuuni otsene liikumine annab jõudu, et oma sisemisi nägemusi, unistusi ja loovaid ideid väljapoole tuua ja luua.

Lisaks on Päike sel ajal ühenduses Suure Tõmbajaga, Laniakea superparve raskuskeskmega. See võib olla väga tugeva energiaga aeg, mil on suurem potentsiaal tõmmata enda poole seda, millele keskendume. Samuti tasub märgata, mille poole meid ennast sel ajal tõmbab, kuna seal taga on võimas kosmiline kutse. Nädala teises pooles ilmub ka artikkel Suure Tõmbaja tähendusest astroloogias.