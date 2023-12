KLÕPS ⟩ Mallukas ja tema uus kallim istusid diivanile ning tegid suhte instaametlikuks

Elu24 vahendas novembri keskel, et blogija Mariann Treimanni ehk Malluka elus on uus väljavalitu, taskuhäälingu «LEGE podcast'i» saatejuht Tomas Legrant. Märku andis sellest Instagrami-lugudesse postitatud foto, mis 24 tunni pärast kadus.

«Enamasti me sellised,» kirjeldas Tomas ennast ja Mallukat ning jätkas: «2023 on päris põnev aasta olnud! Mäletan, kui väga ma Tallinnat ei sallinud. Väsitav ja vihane linn. No vahva lugu küll, aga ühes alevikus pole veel päevagi end sitasti tundnud.»

Postitust kommenteeris ka Mallukas, kes lisas, et nad on ikka väga armsad. Lõpetuseks märkis blogija rõõmsalt: «Ma mainin ära, et mul ausalt on püksid ka jalas, siin väga ei tundu nagu.»