VIDEOINTERVJUU ⟩ Eesti superstaariks kroonitud Ant Nurhan unistustest ja võiduhetkest: ma teen kõike südamega

Üheksandaks Eesti superstaariks valiti pühapäeva õhtul Ant Nurhan! Viimane tunnistas, et mõtles saate jooksul palju kordi võidust. «Unistasin ja lõpuks see tuli, ma olen nii õnnelik selle üle!» Võit tuli Anti jaoks sedavõrd suure üllatusena, et kukkus enda nime kuuldes suisa pikale. «See oli selline emotsionaalne hetk, aga õnneks oli Taukar, kes mind püsti aitas.»