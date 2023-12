Seltskonnastaari Brigitte Susanne Hundi süda on taas võetud! «Esiteks 2018. aastast alates oleme tuttavad, rohkem täpsemaks ma ei saa minna, sest see on suht skandaalne,» kergitab Hunt suhtelt saladuseloori. Väidetavalt on Hundi uus väljavalitu tema ihumeikari endine abikaasa.