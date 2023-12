«Aga mitte sellepärast, et tema nüüd tuleb ja vastutab ja et tema ülesanne on mind rõõmsaks teha, vaid ma teadsin, et kui ma olen rase, siis laps tunnetab kõiki minu emotsioone ja mulle oli see sütikuks, et tõmba ennast nüüd normiks,» selgitas ta saatejuht Tomas Legrantile.