Kevadel isaks saanud Karl-Erik Taukar avaldas, kes on lapse kasvatamisel tema suurim eekuju

«Ma olen selline isa, kes üritab olla sama hea, kui on ema, sest ta on minust parem,» kiitis ta oma elukaaslast Kerli Kivilaant. «Ta on hoolivam, hellem... Mu lapsel on väga vedanud, sest tal on väga hea ema. Ma proovin tema moodi olla,» lisas Taukar.