«AJAB LIHTSALT MASENDUSSE» ⟩ Mainekas kodurestoran maadleb elektrikatkestustega, poolsaarel kutsuti kokku kriisikoosolek

«See, mis taas elektriga toimub, ajab lihtsalt masendusse,» nendib Juminda poolsaarel tegutseva kodurestorani MerMer perenaine Merrit Kiho. Viimase sõnul on poolsaar elektrita või vahelduva elektriga pidanud hakkama saama juba pea nädal aega ning pühapäeval korraldati elektrikriisi teemaline koosolek kohalike elanikega. Elektrilevi esindaja sõnul on raske lumi muutnud liinid, puud ja oksad väga raskeks, mis on tekitanud järjest uusi rikkeid.