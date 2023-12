VIDEO ⟩ Südamlik tegu! Politseinik läks sõiduteelt lund lükkavale naisele appi

Ühtlasi tuletab Liiklusjärelevalvekeskus meelde, et sõidukit parkides tuleb veenduda, et pargitakse lubatud kohas ja nii, et see ei takista kaasliiklejate liikumisi. «Vastasel juhul on oht, et mõni veel suurem sõiduk viib Sinu sõiduki turvalisse kohta, kus ta kaasliiklejaid ei takista.»