Ukrainas võitlevad Eesti sõdurid avaldavad, millest nad kõige enam puudust tunnevad

«Pealtnägija» saates esmakordselt avalikkuse ette tulnud Andres, Oleg ja Egert riskivad paljuga, kui julgevad oma näo alt rääkida muredest, millega nad Ukrainas viibides igapäevaselt silmitsi seisavad. «Meie selja taga on mitmeid Eesti võitlejaid, kes ei riski avalikustada ennast. Eestlasi tuleb järjest juurde ja nad vajavad abi. Enamikul meist on termosihikud ja öövaatlusseadmed puudu,» räägib MTÜ Rahu Nimel eestvedaja Andres, kes ütleb, et Eesti abi pole nad praktiliselt saanudki. Ometi usub noormees, et just Ukrainas saavad nad praegu võidelda ka Eesti vabaduse eest. «Ukrainas on võimalus võita,» ütleb ta.

Andres loetleb asju, millest puudu on: droonid, termokaamerad, öövaatlusseadmed, korralikud automaadid. «Kuna ma olen täpsuslaskur, ostan ise moona. Muidu ei saaks piisavalt trenni teha.»

Andres Foto: Erakogu

Noormees räägib kõige raskemast hetkest, mis tal senini olnud on. «Käisin sõbra matustel. Olin väga lähedal sellele, et raha oleks koos, et termokaamera saada. Ütlesin poistele, et järgmine kord saate termokaamera. 10 päeva hiljem kõik need mehed lasti varitsuses sodiks. Termokaamera oleks nad päästnud,» avaldab Andres. «Oleks paar eurot veel varem kokku saanud, oleks ehk muudmoodi. Aga oleksid ei maksa sõjas mitte midagi,» lisab ta.

«Valusaim asi siin, millele mõtled, on sõbrad, keda enam mitte iialgi ei näe.»