ELU25 ⟩ ANNE ERM JA JUKU-KALLE RAID. Vestlus Jazzkaare ja Jõulujazzi perenaise Anne Ermiga, sest Jõulujazz juba käib!

Minul oli siiski mõte Tallinna festivalide traditsioon taastada. Kõik teavad, mis juhtus 1967 aastal, kuidas suurepärane Charles Lloydi kvartett koos Keith Jarrettiga siin käis! Nii et arutasin omaette, kuidas Tallinnas sihukest üritust edasi toimetada. Et Lloydi kvartett on kallivõitu, mõtlesin et ehk Keith Jarrett tuleks üksinda, aga mulle öeldi kohe, et unusta ära. Et välikontserte ta üldse ei anna ja tema hind on ulmeline. Ta muutus juba ka natuke nipsakaks ja närviliseks, siit-sealt tuli teateid, et jättis kontserdi pooleli, kui keegi liiga palju pildistas või kobises seal midagi. Kahju, et kõiki maailma superstaare pole siia saanud, aga väga palju maailma tippe on käinud ja selle üle võib ikkagi uhkust tunda.