Pühapäeval kell 15.29 läheb täpseks Veenuse kvadraat Pluutoga, mille mõju on tunda juba ka vähemalt päev enne. See on üks väga intensiivne taevaseis, mis toob kaasa põletavat ja puhastavat kirge ning muid tundeid, mis selliste protsessidega kaasnevad.