Ühel lumisel reedel läheb elekter ära kell pool kaks päeval ja on kadunud pea viis tundi, laupäeval kaob elekter kell 16.45, aga tuleb õnneks 17.27 tagasi. Pühapäeval ärkad lootuses, et ehk on parem päev, kuid veedad terve päeva lühiajaliste elektrikatkestustega võideldes. Uuel nädalal sama hooga edasi, teisipäeval oled elektrita kella viiest hommikul kella poole kümneni õhtul ja kõik see kestab nädalaid. See on oktoobrist saati mitmes Rae valla külas elavate inimeste karm reaalsus.

«Inimesed lähevad tööle nii, et ei saa hommikul pesta, süüa ning koju tagasi tulles samuti on kodus ja õues pime,» kirjeldab Rae valla elanik Ksenia Patika ja Kautjala küla elanike elu, mis möödub pidevate elektrikatkestuste all.

Elu24-le Rae valla kahe küla elektrikatkestustest rääkinud eestlanna sõnul on mure vanem, kuid viimasel aastal on probleem oluliselt halvem. «Kui enne on katkestused olnud umbes korra kahe kuu jooksul, siis oktoobrist on probleemid elektriga suhteliselt igapäevane mure,» kirjeldab Ksenia, keda võib pidada külaelanike eestkostjaks.