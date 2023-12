Lisaks avalikustas Õhtuleht, et Lauri Pedaja ja tema abikaasa Gethel teed on lahku läinud. Kas põhjus peitus skandaalis, teavad vaid asjaosalised ise. «Mul on südamest kahju ja ma vabandan, et ma nooruses selliste lollustega tegelesin, aga need jäidki alati ainult lollusteks ja ei midagi enamat. Ma ei ületanud kunagi lubatu ja mittelubatu piiri,» kommenteeris Pedaja lahvatanud skandaali sama päeva õhtul enda ühismeediakontol.