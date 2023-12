80 MILJONIT SILMAPAARI ⟩ Miks on Hallmarki jõulufilmid nii menukad?

Hallmark on üks maailma suurimaid filmitööstusi, mis toodab igal aastal mitukümmend uut jõulufilmi. Need on tõelised hitid, eriti Ameerika Ühendriikides, kus neid vaatab keskmiselt 2,5 miljonit inimest ööpäeva kohta, ületades populaarsete teleseriaalide «Sõbrad» ja «Troonide mäng» vaatajanumbreid. Uuringufirma Nielsen Holdingu andmetel vaatab jõuluhooajal üle 80 miljoni inimese Hallmarki filmi vähemalt mõne minuti.

See on Hallmark Channeli jaoks majanduslikult win-win-olukord – suure vaadatavusega filme on suhteliselt odav toota. Eelarved jäävad sageli alla paari miljoni dollari ja need on filmitud Kanadas, kus maksusoodustused teevad tootmise veelgi odavamaks. Keskmine Hallmarki jõulufilmi hind on umbes kaks miljonit dollarit, mis on märkimisväärselt väiksem kui suurte Hollywoodi stuudiote jõulufilmide eelarved, mis võivad ulatuda isegi saja miljoni dollarini.