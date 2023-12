Kristina Pärtelpoja teed uue silmarõõmuga läksid lahku: võib-olla lähen üldse Siimu juurde tagasi

«Mul oli situationship (peaaegu suhe - toim)...» tunnistas sisulooja Kristina Pärtelpoeg oma värskes «Salajutud» taskuhäälingus, kuidas ta saate salvestamise hommikul oma uuest silmarõõmust lahku läks. Pärtelpoeg nentis läbi naeru, et tegelikkuses võitleb ta siiski pisaratega.

«Me läksime täna hommikul lahku, nüüd ma sõitsin Tartust täna siia ja ma olen kaks tundi nutnud. Ma üritan lihtsalt laugh through the pain (läbi valu naerda - toim),» selgitab ta oma käitumist. Paraleeliks enda elule tõi ta ühe Tiktoki video, kus räägiti, et mõnikord teevad lühikesed armulood palju rohkem haiget kui pikaajaliste suhete purunemised.