PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 01. detsember: Kaksikud soovivad ilusate inimeste seltskonda, Neitsil on hea aeg vanade vigade parandamiseks

Pole mõtet töödega venitada, midagi homse varna nihutada – tegutse nüüd ja kohe. Millegi alustamine on lihtne.

Sinu tegevus on põhjalikult ja loogiliselt läbimõeldud. Teed konkreetseid samme eesmärgi suunas, sa ei jäta midagi juhuse hooleks.

Käes on reede! Sind kisub vastupandamatult lõbusasse seltskonda, ilusate inimeste keskele. Suhted vastassooga on meeldivad.

Õnn naeratab suhete liinis – kohtad ehk kedagi, kellesse armud, aga võimalik on tutvuda ka inimestega, kellega koos saab edukalt äri ajada.

Tasub püstitada kõrgeid eesmärke ja alustada nende poole liikumist, tahe on tugev. Hea aeg vanade vigade parandamiseks.

Tee teoks midagi niisugust, mis on liiga raske tundunud või võta taas sihiks eesmärk, mille vallutamisele oled kunagi käega löönud.

Pikemaajalised äriplaanid tasub paika panna. Pea on selge ja mõtted klaarid, lähened rahaasjadele süsteemselt ja mõistlikult.

Sinu ümber on inimesi, kes sinust hoolivad ning on alati valmis sulle appi tõttama. Käes on aeg tänutunnet näidata.