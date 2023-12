VIDEOINTERVJUU ⟩ Alika avaldas oma esimese albumi: see unistus oli mul juba 9-aastaselt

Alika esitles neljapäeval Tallinnas Kinomajas oma esimest albumit, mis kannab tema enda nime. «Kõik laulud on 100 protsenti minu omad ja tunnen, et nad on kõik nagu minu lapsed, kuid siiski on ka üks lemmik laps,» ütleb ta avaldades, milline laul uuelt plaadilt on tema kõige lemmikum.