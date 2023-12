Suurte einete söömine võib teha näljasemaks, kuid see ei tulene sellest, et kõht «venib».

William Park kirjutab BBCs, et ta oskab üsna hästi ette kujutada, kuidas ta end pärast suurt söömist tunneb: unine, loid ja kurguni täis. Kuid ta on kindel, et järgmise päeva lõunaks leiab ta ruumi veel ühele praele. Kui järele mõelda, siis on päris imelik, et päev pärast tohutult suurt einet saame jälle suure koguse toitu süüa. Kas ei õpitud esimesel korral õppetundi ära?