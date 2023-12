RAHATA JA DOKUMENTIDETA ⟩ Eesti mees elab juba pea nädal aega Lissaboni lennujaamas

«Ta on nüüd juba mingi kuu aega seal olnud. Ta läks sinna koos mingi tüübiga, kes ta ära tinistas, ja nüüd see tüüp lasi jalga, kellega nad koos seal olid. Ja jättis ta täiesti üksi. Tal pole raha, pole dokumente, ta ei saa süüa. Siis ma saatsin eile raha tema pangaarvele – tuleb välja, et ta pangaarve on ka arestitud kohtutäituri poolt, talle ei saa ka raha kanda,» ütleb ahastuses Aller, kes tuttavat poissi kuidagi aidata ei saa.