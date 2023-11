UUS SAADE ⟩ Kanal 2s stardib jaanuaris hommikuprogramm, mida asuvad juhtima Romi Hasa ja Kristjan Gold

Eesti suurim erameediakanal Kanal 2 alustab uuel aastal hommikuprogrammiga. Kanal 2 ja Duo Media juht Jüri Pihel tõdeb, et hommikuprogramm on juba mõnda aega olnud kanali tegijate eesmärk.

«Oleme pikalt ette valmistanud, aga pole enne pihta hakanud, kui me oleme tundnud, et oleme kanalina piisavalt suured,» ütleb Jüri Pihel ja tõdeb, et juba poolteist aastat on kanali tegijate mõtteis mõlkunud hommikuprogrammi mõte. «Saime aru, et ühel hetkel peaksime ära tegema hommikutelevisiooni. Aga mulle tundub, praktilise televisiooni tegija ja teoreetikuna, et kanal peab olema selleks piisavalt suur.»

Duo Media juht ja kaasomanik Jüri Pihel. Foto: Tairo Lutter

«Paljudes Euroopa riikides on kaks suurt kanalit – üks on avalik-õiguslik ja teine on eraõiguslik. Täna me selgelt näeme, et Kanal 2 on piisavalt suur kanal, et on aeg edasi liikuda formaadi poole, mille nimi on klassikaline hommikutelevisioon.»

Saadet asuvad juhtima juba Kuku raadiost tuttavad Romi Hasa ja Kristjan Gold, kes raadios teinud hommikusaadet «Hommikuraadio Romi ja Kristjaniga».

«Hästi sümpaatsed, uudishimulikud ja avatud inimesed,» kirjeldab Pihel saatejuhtide duot.

Kristjan Gold ja Romi Hasa. Foto: Taavi Sepp

Mida võib vaataja aga uuest hommikusaatest oodata? «Ma usun, et saate sisu on väga seinast seina. Poliitikast köögini!» kirjeldab Pihel jaanuaris alustavat saadet.

Kanal 2 hommikuprogrammi peatoimetaja on Kajar Kase. «Tema on mees, kes tegi «Ringvaate» suureks!» sõnab Pihel.

Pika telekogemusega Kajar Kase ütleb, et eesmärk on otse-eetri tundide jooksul juhatada päev sisse nii, et selles oleks olemas nii kõige olulisemad ja usaldusväärsemad uudised, aga ka praktilised nõuanded: mis inimest ootama hakkab alates sellest hetkest, kui ta koduuksest välja astub. «Mis ilm on, mis teedel toimub, mis linnas toimub. Millest hakatakse selle päeva jooksul rääkima. Ja ühtlasi pakkuda sinna juurde meelelahutust ja ka praktilisi tarbija näpunäiteid.»