KLIPP ⟩ «Südamesoov» täidab kolmele lapsele isa, ema ja vanaema eest oleva Jelena unistuse

Vanaema Jelena on elanud justkui mitu elu. Tallinnas kasvatas ta üles poja ja tütre, töötas õmblejana, mattis abikaasa ja vahetas eriala, et töötada sotsiaalhooldajana. Täna elab ta aga hoopis Kiviõlis ja kasvatab kolme last, kellele ta on nii ema, isa kui ka vanaema eest.