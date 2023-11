Viimastel nädalatel on Soome tulnud sadu asüülitaotlejaid Venemaalt, kes on tegelikult kolmandate riikide kodanikud, enamjaolt Lähis-Ida kriisiriikidest. Soome, mille juhtide teatel on migrandikriisi tahtlikult tekitanud Venemaa, on nüüdseks oma idapiiri sulgenud ja migrante enam sisse ei lasta.