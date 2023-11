Kõmuline Kaja Linkmann annab kriitikutele vastulöögi: teised saavad TikTokis minust miljon korda rohkem pappi, aga neist ei kirjuta keegi!

Mõni päev tagasi kirjutas Elu24 Häädemeestelt pärit kurikuulsast Kaja Linkmannist, kes on pikemat aega TikToki otseülekannetes oma vägitegudega üllatanud, agaralt fännidelt raha luninud ja põrutab nüüd Egiptusesse reisile.

Just Kaja reisid jäid ette Elu24 lugejale, kes kurtis, et naine käib fännidelt saadud rahaga reisimas ja saab väidetavalt veel töötukassalt toetust. «Tiktokker Kaja Linkmann kerjab raha, et reisidel käia, ise samas saab töötukassalt üle 400 euro toetust,» väitis toimetuse poole pöördunud mees pahuralt.