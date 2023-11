PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 30. november: Jäär võiks välja näidata tänulikkust, Amburil on aeg üles otsida parimad sõbrad

Kui sinu kõrval on inimene, kes sind armastab ja toetab, siis näita talle tänulikkust välja. Täna algavad suhted on kestva iseloomuga.

Suurepärane suhtlusoskus on tööl edasiviivaks jõuks. Oled asjalik ja samas heasoovlik, teistel on turvaline sinuga koostööd teha.

Mida iganes sa ka saavutada tahad – edu võti on meeldivas suhtlemises. Naerata inimestele ning nad tulevad sulle vastu.

Aeg on üles otsida parimad sõbrad. Kindel, aastaid kestnud usaldus on see, millel püsivad need väärtused, mis ajas ei muutu.