Vanglast vabanenud riigireetur Herman Simm uues ametis: kui jumalat ei oleks olnud, siis ei oleks ka mind enam

«Pealtnägija» leidis endise spiooni Herman Simmi väiksest Sauel tegutsevast kogudusest jumalasõna lugemas. «Minu tee on elada vaikselt, teenida kogudust ja oma peret ja see on kõik,» ütleb Simm, kes veetis aastaid vanglaseinte vahel kandes karistust riigireetmise eest.