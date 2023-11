Kolm Eesti meest räägivad, miks nad Ukrainasse sõdima läksid

«Pealtnägija» saates räägiti kolme Ukrainasse võitlema läinud Eesti mehega ja nende lähedastega. 24-aastase Egerti vanaema Svetlana räägib, et enne Ukrainasse minekut tõi lapselaps Egert talle kingiks väikese koera, et ta ennast üksi ei tunneks. «Egert ei saanud leppida sellega, et rahumeelsed inimesed peavad kannatama ja jäävad oma kodudest ilma,» räägib vanaema põhjustest, miks lapselaps sõtta võitlema läks. «Mul oli väga valus vaadata, et tsiviilinimesed kannatavad. Mõtlesin, et pean midagi tegema,» ütleb Egert, kes töötas varem vanglaametnikuna. Sõjas teenib noormees laskurina.