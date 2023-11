SKANDAALNE ⟩ Blogija Mallukas heidab Lauri Pedajale ette siivutuid vestlusi alaealiste tüdrukutega

Blogija Mariann Treimann ehk Mallukas avalikustas kolmapäeval ühismeedias ja oma blogis, et kuulis oma peikalt, kuidas näitleja ja saatejuht Lauri Pedaja uhkustab sellega, et ta 16-aastase Mallukaga magas. Mallukas sai maruvihaseks ega suuda mõista, miks Pedaja selliseid valeväiteid levitab. Pedaja sõnul oli tegemist aga testiga, millega ta kontrollis inimeste usaldusväärsust. Veelgi hullem on asjaolu, et blogija on saanud kirju naistelt, kellele Pedaja nende sõnul külge lõi, kui nad alles alaealised olid. «Lihtsalt ütlen, et 14-aastaseid «sebida» pole talle probleemiks,» ütleb Mallukas.