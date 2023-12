«OLEN VIHANE JA SEGADUSES» ⟩ Kolm aastat kestma pidanud kruiisile tõmmati viimasel hetkel vesi peale

Life At Sea kruiisifirma planeeritud reis pidi kestma kolm aastat ja läbima kokku 382 sadamat. Kahele inimesele mõeldud reisikogemuse eest küsis Life At Sea 38 513 kuni 98 226 dollarit ehk umbes 35 100 kuni 89 500 eurot aasta peale, vahendab New York Times. Teisisõnu pidanuks paar terve kruiisi eest maksma umbes 210 000 eurot, mis on tegelikult ühe päeva kohta teiste pikaajaliste kruiisidega võrreldes odavam.