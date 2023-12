HEATEGEVUSLIK ÕHTUSÖÖK ⟩ Teenindaja kingadesse astuv Merilin Mälk: minul ei ole kannatust, et igas olukorras viisakaks jääda

Kuna mõlemad lauljatari tädid tegelevad ettevõtlusega, on Mälk teinud tööd ka teise tädi heaks, kellel on oma kohvik. «Siis olin juba veidi vanem ja ise arvan, et enam-vähem sain ülesannetega hakkama. Välja arvatud olukorda, kui külmsupi ja mingi kastme sassi ajasin,» naeris Mälk, kelle õnneks teenindas ta sel ajal püsikliente: «Neile pakkus see eksimus ainult nalja. Ikka juhtub.»

Heategevusliku õhtusöögi jootraha ja sponsorite toetuste eest soetatakse mänguasju Naerata Ometi fondi Jõulunaeratus 2023, et panna naeratama need lapsed, kes peavad pühad veetma haiglaravil või kes elavad kasu- ja suurperedes. Heategevuslik õhtusöök. Foto: promo Jõulunaeratuse heategevusprojekt tegutseb juba 15 aastat ja tänu headele inimestele on kingitud jõulurõõmu tuhandetele puudust kannatavatele lastele üle Eesti. Üritusele on oma õla alla pannud juba Frexinet ja Karupoeg Puhh, kes on soetatud 1500 euro eest mänguasju just neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Heategevusfondi saab toetada juba praegu: helistades 900 8810, annetad 10 €, helistades 900 8850, annetad 50 €. Kõik sideoperaatorid on teenustasudest loobunud. Rohkem infot kingitus.ee korraldatud meeleoluka õhtu kohta, kus esimest korda teenindavad külalisi staarid, leiad SIIT.