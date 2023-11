ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Eesti eksperiment. Maailma ainus kommarite riik, mis kuulutati välja kirikus

Oktoobripöörde järgsed kommarid olid teatavasti veendunud ateistid ning ühe esimese asjana asusid sulgema kirikuid, kiusama taga vaimulikke ning müüma kirikuvarasid. Selle ajani, mil kirikust sai võimude ning julgeoleku käepikendus – nagu näiteks Moskva patriarhaadi õigeusukirik Eestis tänaseni, mida kõige ehedamal kujul sümboliseerib Nevski sibulakuur Toompeal – läks veel aega. See on aga teine lugu.

Kommunistid kirikus

Seda naljakam on tõik, et Jaan Anvelti poolt juhitud Eesti Töörahva kommuun Narvas kuulutati välja Aleksandri kirikus – Eesti suurim luteri kirik, mis ehitati Kreenholmi eestlaste tööliste tarbeks ning mis mahutas kuni 5000 inimest. Ajalugu on groteske täis, aga mitte kusagil mujal maailmas pole kommunistid ilmselt kirikus oma "riiki" asutanud.

On täiesti hämmastav, et siiani leidub "oma peaga" mõtlevaid eestlasi, kes ajavad jura, nagu oleks Venemaa normaalne riik ning õigustavad sõda Ukrainas. Vaadake sotsiaalmeediat, lolluse osakaal on muljetavaldav.

Juku-Kalle Raid Narva Aleksandri kiriku ees Foto: Aarne Seppel

Tegelikult tegid toonased kommunistid täpselt sedasama, mida praegused putinlased. Okupeeritud aladel algas kohe viivitamatu ning verine terror. Inimesi tapeti valimatult – kõiki, kes tundusid "kahtlased". Või nagu ütles Džeržinski Tšeekaast (kus toimetas ka küünarnukkideni veriste kätega saarlane Viktor Kingissepp, meie oma kodumaine kurivaim), et süüdi on kõik, kelle "klassikuuluvus on vale".

Müüt Raekojast kui kommuuna pesast