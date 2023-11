HEAS MÕTTES S*TT TEENINDUS ⟩ Heategevuslikul õhtusöögil külalisi teenindav Anu Saagim: olen olnud leti ees, peal, taga – seal, kus vaja!

Viimaks on võimalus kõigil neil, kes on ihanud näha, kuidas just nende staaride käes passiks kandik, või on lihtsalt tüdinenud võltsidest teenindusstandarditest, mille järgi on klient alati kuningas. Kui ihkad argipäeva vürtsi ja korralikku huumorit, on see õhtu sinu jaoks!

«Kui hakkama saame, oleme asjast valesti aru saanud.»

S*ta teeninduse õhtusöögi eel uurisime viielt staarilt, milline on nende teeninduskogemus ja ootused õhtuks.

Milline on sinu varasem teeninduskogemus?

Lauri Pedaja: «Minu teeninduskogemus on väga suur, lausa 12 aastat. Aga seda mitte ettekandja, vaid juuksurina. Napilt sama asi, aga täiesti erinev.»

Kristina Pärtelpoeg: «Ma olen teenindajana vana kala. Ma töötasin pea seitse aastat ettekandja-baaridaamina. Ma ei karda, ma peaks hakkama saama küll!»

Marjen Võsujalg: «Ma töötasin ööklubis pea neli aastat ja enne seda kindlasti sama palju veel baaridaami-ettekandjana. Kokteile oskan valmistada ja toitude serveerimisega hätta ei tohiks jääda.»

Anu Saagim: «Ma olen baarides-pubides töötanud ikka aastaid. Soomes olin bensujaama direktor. Olin leti ees, peal, taga – seal, kus vaja! Ma olen selles mõttes õudne teenindaja, et ma pressin klientidelt ikka jootraha välja. Mind on kutsutud ööklubidesse baari ja sa saad oma kokteili alati kätte, aga raha ma tagasi ei anna. Ülejäänu läheb jootrahaks tisside vahele.»

Aleksandr Popov: «Kunagi töötasin kohviku turvamehena ja bowling'u-klubis mehhaanikuna, kus olin baaris abiks, kui hullumaja oli.»

Miks olid sellise hullumeelse õhtuga nõus?

Lauri: «Ma pole ammu kedagi mõnuga sõimata saanud. See sündmus tundub olevat täpselt paras koht, kus ennast välja elada,» vastab Lauri naerdes.

Kristina: «Mul polnud see õhtu midagi paremat teha... Olgu, olgu. Tegelt tundus selline kastist välja äge idee. Miks mitte proovida midagi uut?»

Marjen: «Seda peaks rohkem teistel küsima, miks nad selle hullumeelse ideega kaasa tulid. Ma olen seal s*ta teeninduse õhtusöögil erinevate seltskondadega käinud pea viis korda vist. Lihtsalt seekord tekkis tunne, et ma tahan ise seal olla see s*tt teenindaja. Ja sellise seltskonnaga ma olen enam kui kindel, et huumorit jagub küllaga.»

Aleksandr: «Hullumeelsed õhtud on maa sool!»

Kas arvate, et saate kaheksakesi restoranitäis inimeste teenindamisega hakkama?

Lauri: «Ma ei tea ja ei huvita ka. Ma ei lähe sinna pakkuma suurepärast teenindust. Saamata jäänud toidud ja joogid kuuluvad asja juurde... Ei, aga tegelikult. Loomulik saame. Ega me punt käpardeid ole.»

Kristina «Ma arvan, et ikka suudame. Ma lihtsalt ei tea, kui hästi. Selles mõttes, et keegi nälga ei jää!»

Marjen: «Me kõik oleme moel või teisel teenindustööd ju teinud, nii et ma ei muretse, et me hakkama ei saaks. Pigem on suurim väljakutse etendada tõsimeeli enda rolli, ilma et naerma hakkaks. Natuurilt jääb igaüks ikka iseendaks, aga eks vint on mõnevõrra peale keeratud.»

Anu: «No selle seltskonnaga on see lausa hirmuäratav. Ma arvan, et need kliendid jooksevad sealt juba peale eelrooga välja, saame kõik ülejäänud toidud nahka pista ja teise vahetuse peale kutsuda.»

Aleksandr: «See on sita teeninduse õhtusöök, kui me hakkama saame, oleme asjast ikka väga valesti aru saanud.»