Valeraha kasutamises süüdi mõistetud ärimees Tõnu Leppik otsusega ei lepi ja kaebas selle edasi

Tartu maakohus mõistis tänavu märtsis ärimehe Tõnu Leppiku valeraha kasutamises süüdi. Mees raiub aga süütust ja kaebas otsuse edasi. «Antud asjas ei ole kindlaks tehtud, et raha oleks muudetud selliselt, et see ei ole enam tõeline,» ütleb Leppik.