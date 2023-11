Muinasjutuline jõuluturg tuleb taas! Tallinna talvine pärl pakub elamusi mitmeks nädalaks

Osad jõuluturu üritused jõuavad Raekoja platsist kaugemale ja jõulumelu leidub kogu vanalinnas. Kontserdisari «Elavad aknad» toob elu Viru tänava vaateakendele 2. ja 10. detsembril kell 16, kui need muutuvad kontserdilavaks. Iga lava lööb särama 15 minutiks, nii et soojalt riietatud jalutaja saab Viru tänaval kontserti kuulata pea kahe tunni jagu. Programmi juht on Siim Aimla, esinevad noored muusikud MUBA-st ja tantsijad Eesti Tantsuagentuurist juhendaja Julia Koneva käe all. Säravaks täheks on Kalle Sepp.