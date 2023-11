SUHE KUI AMEERIKA MÄED! ⟩ Respekti solist Kerdo Mölder on pikaaegse elukaaslase Priidu Heinroosiga taas koos?

«Kodu on seal, kuhu Sa selle rajad!» nendib muusik Kerdo Mölder Instagramis ja jagab koos pikaaegse elukaaslase Priidu Heinroosiga lennukis klõpsatud fotot. Postituse juures avaldab ta, et suund on võetud Egiptusesse Hurghadasse.

Alles see oli, kui lembelaulik teatas, et tema ja Priidu kaheksa aastat kestnud kokku-lahkusuhe on läbi saanud. «Meie suhe sai otsa! Pigistasime kätt ja läksime juba sügisel oma teed. Kaheksa aastaga mõistsime, et oleme tegelikult väga erinevate prioriteetide, eesmärkide ja maailmavaadetega,» ütles Kerdo toona. Kuu aega hiljem, tänavu veebruaris teatas mees, et tema südame on juba võtnud uus armsam. «Olen õnnelikus suhtes oma väga kalli ja armsa kaaslasega,» jättis ta salapärase härra nime saladuseks. «Olin juba unustanud, mida tähendab tõeline armastus ja hoolivus. On ilus vaadata ning tunda, kuidas iga päev meie vahel armastus on kasvanud ja süvenenud – ja kasvab aina edasi,» rääkis ta toona.