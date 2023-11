Briti veebileht: Tallinna jõuluturg on sihtkohana üks Euroopa odavamaid

Briti jõulunänni valmistav ettevõte Christmas Tree World otsustas analüüsida Euroopa linnade kolme- ja neljatärnihotellides ööbimise keskmist hinda, jõuluturu pikkust ja populaarsust sotsiaalmeedias, et selgitada välja, millised jõuluturud on tänavu Euroopa parimad. Tuleb välja, et Tallinna jõuluturg on üldjärjestuses tublil teisel kohal.