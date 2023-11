Väidetavalt visati kooli sööklas ära 100 liitrit suppi, toitlustaja seda ei kinnita

Elu24 toimetusele saadeti vihje, kus väideti, et hiljuti visati ühes Tartu koolis ära umbes sada liitrit suppi. «Sada liitrit puhast sööki ära visata ei ole normaalne. See supp koosnes suurest kogusest lõhest ja hõbeheigist. Pole eriti odavad kalad. Miks siis vähem ei tehta, kui ei sööda nii palju või miks ei jagata neile, kel pole nii kerge elada?» kirjutati vihjes. Vihje saatja ei soovinud avaldada, millises Tartu koolis supp ära visati.

Pöördusime paari Tartu kooli poole küsimusega sellest, kas ja kui palju nende koolis toitu üle jääb. Koolide asemel vastas päringutele Baltic Restaurants Estonia AS, kes tegutseb Daily nime all ja on Eesti suurim koolitoitlustaja pakkudes toitlustust 85 koolis. Daily pakub toitlustust kahes kolmandikus Tartu üldhariduskoolides.