KOOLIS VISATI ÄRA 100 LIITRIT SUPPI? ⟩ Ettevõte FudLoop: toidu päästmine peaks olema meie kõigi asi

Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson räägib, et Eesti suurim koolitoitlustaja Daily jälgis novembris kolmandat aastat toimuva keskkonnakuu kampaania raames 80 koolisööklas tekkinud toidujäätmete kogust. «Äravisatud toidukogused kaaluti nädala jooksul iga päeva lõpus üle ja info kanti avalikult koolisööklas olevasse tabelisse. Selle tulemusel selgus võitja ehk kool, kus õpilase kohta raisatakse kõige vähem toitu,» räägib Endrikson. Tulemustest selgus, et kõige vähem toitu raisatakse Tallinna Mustjõe gümnaasiumis, teisele kohale jäi Rakvere riigigümnaasium ja kolmandale Viljandi Paalalinna kool. Endrikson ütleb, et keskkonnakuu raames toimuva algatuse eesmärgiks on tuua õpilaste teadvusesse, et tervislikul ja värskel toidul on suur väärtus.