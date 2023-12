Tallinnas Kalarannas ja vanalinnas vankriga liikudes ei saa väikelaste emad enam rahulikul meelel jalutuskäike teha, sest pidevalt on peas mõte, kas soovitud tee ikka on vankriga läbitav või on see lume tõttu muutunud läbimatuks.

«Minul on väga keeruline, kuigi mul on Emmaljunga talvevanker, mis peaks minema lumest läbi nagu tank, siis tegelikult on tänavaid, kust ma ei saagi läbi,» räägib kahe-aastase lapse ema. «Lisaks lumele on must kiilasjää kõrgendike peal, neid kohti pole soolatud ega liivatatud. Siin on teid, kust ei saagi käruga üles minna. Mõtled, et kas see käru lõpetab nüüd autoteel, kui peaks alla vajuma,» ütleb ta.