Nii Selver kui ka Prisma kinnitavad, et levitatakse väärinfot – kaalukatte eemaldamine tootehinda ei muuda. «Selline tegu on pettus ning samuti võib kahjustada kaalusid,» kommenteerib Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht ja lisab, et kõik kaalud on seadistatud nii, et toodete kaalumisel saadakse toote õige kaal koos kaalukattega.