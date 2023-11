SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal algab häguse meele ja tundega, kuid teine pool toob selgust, mida vajame: tasub olla kannatlik

Soovitused nädalaks

On aeg seista silmitsi soovide ja igatsustega, mis on jäänud täitmata.

Mis nendest igatsustest aga sinu jaoks tegelikult pingutust väärt on? Püüa tunda ära, millel on lisaks minevikule ka tulevikku.

Dagmar Lamp selgitab, et kui sa leiad, et täiskuu möödub sel korral uduses segaduses, siis ära muretse. Nii lihtsalt hetkel ongi ja kuigi täiskuul on kombeks tulla ja valgustada meie eludes pimedaid nurki, mida me näha ei taha, ei ole sel nädalal meie pilgud väga selged.