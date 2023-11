Tartu poliitik oma hommikust: üks viimaste aastate raskemaid rongile matkamisi läbi paksu lume

Tartu linnavolikogu liige Gea Kangilaski jagab ühismeedias, et lumistel hommikutel on kõnniteedel kõndimine paras katsumus, sest teed on lumest lahti lükkamata. Kangilaski sõnul oleks hädavajalik, et teede lumest puhastamisega tegeleks linn. «Ükski omanik ei jõua sellise ilmaga üksi kõnniteed puhtana hoida. Linn võiks ju selliselgi puhul appi tulla,» ütleb ta.