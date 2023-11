MIS JUHTUS? ⟩ Tuntud Lõuna-Eesti spaas pettunud klient: suhtumine meisse oli kui muidusööjatesse. Spaa juhataja: külaline sai kompensatsiooni

Romantiline nädalalõpp ühes Eesti kauneimas lossispaas leidis ebameeldiva lõpu, kui külastajaid tabas üks halb üllatus teise järel. «Teenindaja ei vaevunud meile isegi otsa vaatama ega uurinud ka Elektrilevi lehelt, miks katkestus tekkis,» kirjeldab naine olukorda lossispaas. Wagenkülli Lossispaa selgitab aga asja järgmiselt: «Näen hotelli vastuvõtu telefonikõnede väljavõttest, et elektrikatkestuse tekkides on administraator kuus korda helistanud tehnikutele, et uurida välja katkestuse põhjus ja pikkus.»