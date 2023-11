KLIPP ⟩ «Arvasin, et keegi keevitab metsas!» Sünoptiku antud selgitus eriskummalisele nähtusele pani kommentaariumi kihama

«Viimastel päevadel kui ka tänase lumetuisu ajal on täheldatud taevas kummalisi rohekaid/helesiniseid sähvakaid,» nendib sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias ja jagab kirjeldatud vaatepildist videoklippi.

«Kuna tuntakse huvi, kas tegu on ilmanähtusega või millegi muuga, siis jagan selgitusi. Praegu on üle Eesti puud lumest rasked. Puud või puuoksad, mis elektriliinidele vajuvad, kutsuvad esile selliseid sähvatusi,» selgitab ta tekkinud vaatepilti. «Need paistavad kaugele ära, nagu on ka videosalvestisest näha.»